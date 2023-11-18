الجيش الإسرائيلي استهدف معملا للالمينيوم في النبطية فجر السبت

استهدف الجيش الإسرائيلي فجر السبت عمق منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب تموز 2006، حيث أطلقت مسيّرة إسرائيلية قرابة الرابعة والربع فجرًا صاروخين باتجاه معمل لأشغال الألومينيوم الواقع على طريق تول- الكفور النبطية) مما أدى الى احتراقه بكامل معداته.

وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخماد النيران التي اندلعت في المعمل.