"النشرة": إلقاء قذيفتين على صيدليتين في بعلبك من قبل مجهولين

أقدم مجهولون منتصف ليل الجمعة على إلقاء قذيفتين على صيدليتين في مدينة بعلبك، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع. هذا، وباشرت الأجهزة الامنية التحقيقات لكشف أسباب الاستهداف.

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