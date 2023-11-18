"النشرة": ترقب وحذر في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

يخيم هذا الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الترقب والحذر الشديدين، وذلك بعد ليل شهد تراشق الصواريخ، في حين واصلت القوات الإسرائلية اعتداءاتها حتى ساعة متأخرة من الليل الفائت والذي شارك فيه الطيران التجسيي الإسرائيلي في مناطق عدّة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

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