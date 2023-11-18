"النشرة": إصابة شخصين إثر عملية سلب بقوة السلاح عند طريق بوداي غربي بعلبك

أقدم مجهولون ليل الجمعة على القيام بعملية سلب بقوة السلاح عند طريق بوداي غربي بعلبك، ما أسفر عن إصابة كل من (م.ح) و(ع.م)، وقد نقل المصابين إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.

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