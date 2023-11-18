شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني لدى الاتحاد: هناك تغير بمواقف الدول الأوروبية من حرب غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توقع السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا أن يخرج الاتحاد الأوروبي بموقف موحد من وقف إطلاق نار إنساني فى غزة خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجيته يوم الاثنين المقبل، فيما تدخل الحرب في غزة يومها الـ43.

وقال الفرا لوكالة “أنباء العالم العربي” إن الاتحاد الأوروبي “يشهد تحركا أكثر من سريع الآن لوقف هذا العدوان لكن دون تصريح مباشر بهذا الشأن”، مشيرا إلى سفر رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى مصر اليوم السبت حيث تزور القاهرة ومن بعدها عمّان.

ويزور مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المنطقة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى رام الله أمس الجمعة ودعا إسرائيل إلى “عدم الانسياق خلف الغضب” في الحرب.