المتحدث باسم “الهلال الأحمر” الفلسطيني: أي مساعدات تدخل إلى غزة تقلل من الوضع الكارثي.. لكن نحتاج لكميات أكبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني “أحمد جبريل”، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة تعمل على تقليل الوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع المحاصر.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يعاني من تدهور شديد بسبب استمرار القصف العنيف الذي يستهدف المدنيين والأطفال والنساء.

وطالب بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ضرورة إدخال الوقود اللازم لعمل المستشفيات.