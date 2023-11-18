الأرصاد تحدد حالة طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، حيث يسوده طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتوقعت أن يكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري تصل إلى 27 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 27 و18.

وأشارت إلى أنه تصل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة إلى 27 والصغرى 19 وشمال الصعيد 28 و14.