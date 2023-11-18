الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف الناقورة وعيتا الشعب ودبل ورامية ورميش

أفادت قناة "المنار بأنّ الطيران الحربي الإسرتئيلي نفذ 3 غارات جوية على أطراف بلدة الناقورة وعيتا الشعب ودبل. كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على أطراف بلدات عيتا الشعب ورامية ورميش.

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