"حزب الله": استهدفنا موقع حدب البستان ‏بالصواريخ الموجهة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت 18-11-2023 موقع حدب البستان ‏بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على طالت مناطق في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.