أبو ناضر دعا المسؤولين إلى عدم السماح بحصول شغور في موقع قيادة الجيش

دعا رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر، في بيان، المسؤولين إلى "التعاطي بمسؤولية عالية لناحية عدم السماح بحصول شغور في موقع قيادة الجيش، لأنّهم بذلك يتعاطون مع القضية بخفّة، ويتلاعبون بأمن الوطن ومصيره".

وشدد على أنّه "يجب ابعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، والافساح في المجال أمام رجال القانون للعمل الهادىء، وايجاد حلّ لهذا الاستحقاق الداهم".