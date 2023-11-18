أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع الجيش الإسرائيلي في "حدب يارين" في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت 18-11-2023 موقع حدب البستان بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على طالت مناطق في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.
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