مغادرة عدد من المتواجدين بمجمع الشفاء في غزة وبقاء آخرين إثر مطالبة الجيش الإسرائيلي بإخلائه

أكّد مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أنّ الجيش الإسرائيلي "طلب مغادرة المستشفى ولم يتمكن الجميع من الخروج"، مشيرًا إلى أنّ "عددًا من الذين كانوا في المستشفى غادروا وبقي آخرون بينهم جرحى ومرضى"، وذلك بعد طلب من الجيش الإسرائيلي بإخلائه.

بدوره، أوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة، في حديث مع قناة "الجزيرة"، أنّ "عددًا من الأطباء والجرحى لا يزالون في مجمع الشفاء".

ولفت إلى أنّ "5 أطباء لا يزالون في مجمع الشفاء للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى".

وفي وقت سابق، أكّد رئيس قسم جراحة العظام من داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة عدنان البرش، أنّ "الاحتلال أبلغنا بإخلاء المشفى من الموظفين والمرضى والجرحى".

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي محاصرة المستشفى بعد اقتحامه تزامنًا مع استهداف لمستشفيات القطاع في ظل كارثة صحية، مع استمرار الحرب الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأمس، اتهم رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء غزة أحمد مفيد المخللاتي القوات الإسرائيلية بسرقة عدد من الجثث من داخل المجمع الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.

من جهته، قال رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء إن هناك أكثر من 200 جريح في قسم العظام معرضون للموت.