البيت الأبيض هاجم ماسك بزعم "معاداة الساميّة" و"آبل" بدأت وقف إعلاناتها على منصة "إكس"

دان البيت الأبيض ما وصفه بـ"الترويج البغيض لمعاداة السامية"، من قبل مالك منصة "إكس" الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل، بحسب زعمه.

ولفت إلى "أننا ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأميركيين"، مضيفا "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأميركيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

وأتى تعليق البيت الأبيض تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على منشور يشير إلى نظرية مؤامرة تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، بالقول: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

وفي هذا السياق، نشر موقع "أكسيوس" خبرا حصريا أن شركة آبل بدأت وقف جميع إعلاناتها على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، في أعقاب الاتهامات الموجهة ضد ماسك لتأييده تلك النظريات.

وكانت شركة آبل معلنا رئيسيا على موقع إكس، ويأتي تحركها هذا بعد خطوة مماثلة من شركة "آي بي إم".

ولفت الموقع الأميركي إلى أن ماسك واجه رد فعل عنيفا لتأييده المنشور بشأن اليهود، إذ رفع 164 حاخاما وناشطا يهوديا دعوتهم لشركة آبل وغوغل وأمازون وديزني لوقف الإعلان على موقع إكس، ودعوة أخرى لشركة آبل وغوغل لإزالة التطبيق من منصتيهما.