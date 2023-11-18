إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت 18-11-2023 موقع حدب البستان ‏بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على طالت مناطق في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.