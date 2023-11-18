انت الان تتابع خبر الأردن: لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصفدي في كلمة على هامش مشاركته في المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي "حوار المنامة" بالبحرين، إنه "لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب هناك.

واعتبر وزير الخارجية الأردني أن "حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس، وإنما عدوان سافر"، قائلا إن "لا شيء يبرر" تلك الحرب، وإنها "لن تحقق الأمن لإسرائيل".



وشدد الصفدي على أن بلاده "لن تسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين"، وأنها "ستفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك"، مضيفا: "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".

واعتبر الصفدي أن "تحقيق السلام على أساس حل الدولتين هو ما سيسمح للشعوب بالعيش في كرامة"، داعيا إلى السماح بدخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة.

ونبه إلى أن "منع دخول الغذاء والدواء والوقود يعد جريمة حرب"، على حد وصفه.

وكان ولي عهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قد دعا خلال افتتاح أعمال منتدى حوار المنامة إلى "وقف عجلة العنف"، قائلا إنه "من أجل تحقيق ذلك لابد أن يتم إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي، ودعم كافة الجهود القائمة لتحقيق ذلك"، وفقا لوكالة "بنا" الرسمية.

ولفت إلى أن "القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وإنما هي جرح عميق في الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاما، ولن يكون هناك أمن حقيقي إلا بإتمام حل الدولتين من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته".

وأكد أن "الحفاظ على مسار السلام يتطلب قيادة فاعلة بالمنطقة والقوى العظمى في العالم، وبالأخص الولايات المتحدة، التي يجب أن يكون لها الدور القيادي في عملية السلام الشامل والمستدام بالمنطقة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها".

