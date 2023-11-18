انت الان تتابع خبر منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره الأمريكي اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويفقد المنتخب الأولمبي أبرز لاعبيه حيث سيغيب اللاعب يوسف الإمام لإصابته، بينما ستعتمد مشاركة اللاعب ألكسندر أوراها على مدى جاهزيته، مواجهة اليوم صعبة نظراً لقوة الفريق الأمريكي الذي يعد واحداً من أفضل منتخبات العالم تطوراً.ويضم الفريق الأمريكي معظم لاعبي منتخب أمريكا الذي سينافس في كأس العالم المقبلة التي ستقام في أمريكا، إضافة الى كونه بطل الكونكاكاف وضمن تأهله لأولمبياد باريس.

يذكر أن المنتخب الأمريكي فاز في آخر مبارياته التجريبية على نظيره الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

