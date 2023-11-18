أعلنت قيادة الجيش، عن تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين أثناء عملية دهم في حي الشراونة، مشيرًا إلى أنّه قد نتجت عن ذلك إصابة أحد المطلوبين دون وقوع إصابات بين العسكريين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إصابة أحد المطلوبين إثر تبادل إطلاق نار أثناء عملية دهم في حي الشراونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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