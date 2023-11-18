روسيا تُعلن تدمير مُسيّرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت "وزارة الدفاع الروسية"، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، قد أعلن صباح السبت، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي لطائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة أونشسكي بالمقاطعة.

وأشار حاكم المنطقة إلى أنه لم تقع أية إصابات أو دمار نتيجة لذلك.

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأفادت الوزارة بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من اعتراض المسيرة الجوية الأوكرانية فوق أراضي منطقة بريانسك وإسقاطها.

بوتين : روسيا لديها اتصالات ومشاريع جيدة

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه لا يرى ضرورة للانسحاب من اليونيسكو والأمم المتحدة، لافتًا إلى أن موسكو لديها اتصالات ومشاريع جيدة، وروسيا هي أحد مؤسسي هاتين المنظمتين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الجمعة.

وقال بوتين في اجتماع لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي: "هذه منصة حيث يتواصل الناس مع بعضهم البعض ويعملون. لدينا مشاريع جادة للغاية يتم تنفيذها من خلال اليونيسكو. لا أرى حاجة لذلك. يقول البعض إنه يجب مغادرة الأمم المتحدة. هذا هراء، لأن روسيا هي المؤسس لهذه المنظمات، لماذا نخرج من هناك؟".