قطر تُجدد استعدادها لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت دولة "قطر"، أنها لن تتوانى في تقديم المساعدات لقطاع غزة، رغم القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت.

وشددت دولة "قطر" في بيان للشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة، الذي عقد بطلب من دولة قطر ومجموعتي جامعة الدول العربية ودول التعاون الإسلامي في نيويورك على أن هذه الجريمة تُشكل تعديًا سافرًا على القانون الدولي، وامتدادًا لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثله مقر اللجنة.

وأوضحت أنها أرسلت نحو عشرة طائرات محملة بما يزيد عن 358 طنًا من المساعدات منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الأزمة.

وقدمت "قطر" على مدى سنوات، الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في القطاع نتيجة للحصار المستمر، الذي يهدد الاستقرار والأمن والسلام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

شن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قصفًا عنيفًا على مناطق في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأدانت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة والتي تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى وتدمير أجزاء من المكان، جراء استهدافهم بطائرة حربية.