الخارجية الفلسطينية تُعلّق على إخلاء مستشفى الشفاء الطبي في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، أن إخلاء مستشفى الشفاء الطبي يُمثل إمعان إسرائيلي رسمي في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن إخلاء مستشفى الشفاء يُعمق أيضًا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين الذين يُحرضون ويُطالبون بإحراق غزة كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة.

وفي وقت سابق، طالبت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بإخلاء مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة خلال ساعة واحدة فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأمرت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت بإخلاء مستشفى الشفاء في الساعة القادمة.

وقال صحفيون إن الاتصال جاء بمدير المستشفى محمد أبو سلمية ليوجهوه بالتأكد من "إجلاء المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، والتحرك سيرًا على الأقدام نحو الواجهة البحرية".

يأتي ذلك، فيما حذر وزير الخارجية الأردني من أن الأردن ستفعل "كل ما يلزم لوقف" تهجير الفلسطينيين.

قطر تُجدد استعدادها لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة

أكدت دولة "قطر"، أنها لن تتوانى في تقديم المساعدات لقطاع غزة، رغم القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت.