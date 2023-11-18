أمطار وبرودة.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد يجعل الطقس متقلبًا وممطرًا ويميل إلى البرودة نسبيًا، وتنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأفادت الهيئة، في بيان، بوجود نشاط للرياح يعمل على إثارة الرمال على مناطق متفرقة، كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وتابعت الهيئة: "يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 27 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن التقلبات الجوية تبدأ مساءً مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تستمر حتى الأحد وتشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 لـ 5 أمتار.