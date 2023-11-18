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"السجيني" قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف إبراهيم عبد العال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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