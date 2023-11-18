برلماني: التصالح في مخالفات البناء فرصة للحفاظ على الثروة العقارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء المقرر مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، فرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء وإنهاء ملف مخالفات البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد "شمس الدين" في بيان السبت، الأهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تقضي على جميع المشكلات والعراقيل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ووجه "شمس الدين" التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته الواضحة والحاسمة للتيسير على المواطنين في كل ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء مشيدًا بالتعديلات التي جاءت في هذا التشريع

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء والذي تضمن أيضًا وضع حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، وهو ما يمثل تخفيفًا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض كبيرة تصل إلى 25% مقابل السداد الفوري.