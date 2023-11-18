رئيس الوزراء: أكثر من ثلثي مساعدات غزة مصدرها مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية شاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويديرها وينظمها صندوق "تحيا مصر".

وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القافلة تتكون من أكثر من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات لأهالينا في غزة، لافتًا إلى أن الظرف الإنساني الذي يعاني منه أهالي غزة حاليًا، كان محفزًا لمختلف أبناء الشعب المصري، والمؤسسات المصرية، لتنطلق بأقصى قدراتها لتقديم المساعدات لأهالينا وأشقائنا في قطاع غزة.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي يأن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة كان مصدرها من مصر، والثلث الآخر جاء مساهمات من باقي شعوب العالم مجتمعة.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء: هذا ليس على سبيل المفاخرة، بل هو رد فعل تلقائي وطبيعي من الدولة المصرية بمختلف مؤسسات وأبناء شعبها.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر لصندوق "تحيا مصر" على تنظيم هذه القافلة، وإدارتها والمساهمة فيها، والجهات المختلفة المشاركة مع الصندوق سواء التابعة منها للدولة أو للمجتمع المدني، أو من المواطنين، مشيرًا إلى المكونات المتنوعة لهذه القافلة، وما تتضمنه من أدوية ومواد غذائية، ومستلزمات طبية، وسيارات إسعاف، ومعدات طبية لازمة للعمليات الجراحية.

وأكد رئيس الوزراء دور مصر المحوري في التعامل مع هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، ويُقدر العالم كله الدور الكبير الذي تقوم به مصر في هذا الشأن، مضيفا: لن نتأخر أبدًا، وستستمر هذه المساعدات لأهالينا في غزة، بالإضافة إلى أننا نستقبل، بصورة منتظمة وبقدر الإمكان، الجرحى الذين يحتاجون لتدخلات طبية، ونحاول أيضًا بقدر المستطاع إيصال كل المستلزمات الطبية التي يحتاجونها.

وقال رئيس الوزراء: على قدر عِظم المشكلة والتحدي الماثل في تلك الأوضاع، يأتي قدر وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبًا مع أهالينا في قطاع غزة، موضحًا أن التحدي الكبير القائم اليوم والمتمثل في "المعايير المزدوجة" التي يتم بها النظر إلى المشكلات والتحديات الإنسانية في الأزمات، يؤكد ضرورة فَهم أبعاد القضية العالمية، وكيف ينظر العالم اليوم إلى هذه المشكلة، وما هي الرؤى للتعامل معها.

وأضاف: هناك رسائل مهمة جدًا يجب أن نتعلمها كمصريين من تلك القضية الكبيرة؛ فالدولة المصرية في ضوء قوتها واستمرارها في تحقيق النمو والتنمية سنكون قادرين، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، على فرض "ما يمليه عليه ضميرنا".

واختتم رئيس مجلس الوزراء، كلمته بقوله: في النهاية أود أن أوجه الشكر لكل من قام بالمساهمة في تنظيم هذه القافلة الكبيرة، بدءًا من صندوق تحيا مصر، وأمين عام الصندوق، اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وكل الوزراء الموجودين، والمؤسسات التي شاركت ومنها الهلال الأحمر وبيت الزكاة والجمعيات الأهلية، والمواطنين المصريين الذين تبرعوا عينيًا أو نقديًا، للمساهمة في تحرُك تلك القافلة الكبيرة، مؤكدًا أنه سوف تتحرك قوافل أخرى في الفترة القادمة.. كل ما نأمله أن تنتهي هذه الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام فعاليات إطلاق القافلة الإنسانية، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع كل القائمين والمسئولين على تنظيم القافلة من صندوق تحيا مصر وجميع الجهات الأخرى المشاركة، كما استمع لآراء بعض المتطوعين من الشباب حول المهام التي قاموا بها في إعداد مكونات هذه القافلة.