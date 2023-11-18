شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية البرلمانية: مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لحنة التضامن بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فارقة في تاريخ مصر، مشددا أن الشعب المصري متمسك بالرئيس السيسي لأن يكون رئيسا لمصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة لأنه الأقدر والأكفأ علي قيادة مصر في ظل الظروف والتحديات التي تواجه العالم وهو القائد المناسب في التوقيت المناسب لقيادة دولة.

وأشار إلى أن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستورى بشكل ديمقراطى يليق بمصر، واستكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع و تثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، والتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة .