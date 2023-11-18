قصف إسرائيلي استهدف مركبا وبليدا وحولا

قصف الجيش الإسرائيلي، في تجدد لاعتداءاته على الأراضي اللبنانية، أطراف بلدات حولا ومركبا وبليدا في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على طالت مناطق في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.

ونفّذ "حزب الله" سلسلة عمليات استهدفت مواقع الجيش الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.