قوى الأمن: توقيف أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في البقاع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في البقاع، ضبط كمية من المخدّرات بحوزته.

ولفتت في بلاغ إلى أنّه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصّة تلك المتعلّقة بسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كُلّفت القطعات المختصة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم".

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في البقاع، ويدعى: أ. ق. (مواليد عام 1982، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق، وله سجل حافل بجرائم السرقة والمخدرات وإطلاق نار وسرقة سيارات ودراجات آليّة، وفقًا للبلاغ.

وبتاريخ 14-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة حوش الرافقة- بعلبك، وضبطت بحوزته كمية من حبوب الكبتاغون، حيث اعترف بالتحقيق بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في منطقة البقاع، كما اعترف بتعاطي الكبتاغون.

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.