مدير مجمّع الشفاء في غزة: نحو 500 شخص بين مريض وجريح ما زالوا داخل المجمّع

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية، أنّ نحو 500 شخص بين مريض وجريح ما زالوا داخل مجمع الشفاء.

ولفت، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "المرضى داخل المستشفى يعيشون أوضاعا صعبة للغاية"، مؤكدًا أنّ "المستشفى لم تعد فيه أي مقومات وإذا بقي فيه المرضى فسيموتون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ "سلطات الاحتلال أخلت مجمع الشفاء قسرًا"، وذلك بعد أن أمهلت الموظفين والمرضى والجرحة مهلة ساعة لاخلائه.