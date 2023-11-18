أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية، أنّ نحو 500 شخص بين مريض وجريح ما زالوا داخل مجمع الشفاء.
ولفت، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "المرضى داخل المستشفى يعيشون أوضاعا صعبة للغاية"، مؤكدًا أنّ "المستشفى لم تعد فيه أي مقومات وإذا بقي فيه المرضى فسيموتون".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ "سلطات الاحتلال أخلت مجمع الشفاء قسرًا"، وذلك بعد أن أمهلت الموظفين والمرضى والجرحة مهلة ساعة لاخلائه.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مجمّع الشفاء في غزة: نحو 500 شخص بين مريض وجريح ما زالوا داخل المجمّع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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