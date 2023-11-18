محلل سياسي: إعادة احتلال غزة “حلم إسرائيلي” مرفوض من الفلسطينيين والدول العربية والإقليمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش”، أن إعادة احتلال غزة هو حلم إسرائيلي مرفوض من الفلسطينيين والدول العربية والإقليمية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إسرائيل ترتكب جرائم جسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية دون أن يحرك العالم ساكنا.

وأوضح أن القادة الإسرائيليين تحدثوا بوضوح عن نواياهم باحتلال غزة، لكن المجتمع الفلسطيني والعربي يرفض ذلك.

وأشار إلى أن الموقف الدولي الداعم لإسرائيل بات يتغير لصالح الفلسطينيين، بسبب تحركات شعوب العالم الغربي.