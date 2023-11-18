مدير مجمع ناصر الطبي: المُستشفيات في المنطقة الجنوبية ممتلئة ولا يوجد أسرّة فارغة ونستعد الآن لاستقبال المُصابين من مجمع الشفاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة الدكتور “ناهض أبو طعيمة”، أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية والصحية في المنطقة الجنوبية للقطاع ممتلئة ولا يوجد أسرة فارغة.

وأفاد بأن مستشفيات جنوب غزة تواصل عملها المكثف على الرغم من نقص المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لمعالجة المصابين.

وأشار إلى أن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تستعد لاستقبال المصابين والمرضى من مجمع الشفاء الطبي.