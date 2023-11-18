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متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: الباخرة المتجهة إلى قطاع غزة محملة بمساعدات تتجاوز 1050 طنا أي ما يعادل 25 طائرة جوية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “سامر الجطيلي”، أن المملكة العربية تواصل تقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة أطلقت جسر بحري محمل بالمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية اللازمة إلى قطاع غزة.

وأفاد بأنه تم توجيه أول باخرة إلى قطاع غزة محملة بمساعدات تتجاوز 1050 طن من المساعدات أي بما يعادل 25 طائرة جوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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