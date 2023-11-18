محلل سياسي: إدارة “بايدن” في وضع حرج بسبب رفض حكومة “نتنياهو” للضغوط الأميركية بشأن أزمة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “طارق الشامي”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تواجه ضغوط كبيرة من الأطراف الدولية والإقليمية بسبب موقفها من حرب غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الإدارة الأمريكية باتت في وضع حرج بسبب رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الضغوط الأمريكية بشأن أزمة غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ اللحظة الأولى الرواية الإسرائيلية ولم تستمع إلى الأطراف الأخرى.

وأشار إلى أن هناك شد وجذب بين الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، بسبب حرب غزة.