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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لمساعدة الفلسطينيين في غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،...
القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم...
وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان...
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،...
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال...
بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم
صدر عن قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) بيان مشترك فيما يلي نصه :بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين...
رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
استقبل فخامة رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي، في مقر إقامته بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون...
كانت هذه تفاصيل خبر تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي لأهالي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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