تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي لأهالي غزة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لمساعدة الفلسطينيين في غزة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،... الرياض الرياض دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1445 هـ 03 جمادى الأولى 1445 هـ بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم صدر عن قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) بيان مشترك فيما يلي نصه :بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1445 هـ 03 جمادى الأولى 1445 هـ رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية استقبل فخامة رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي، في مقر إقامته بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 جمادى الأولى 1445 هـ 03 جمادى الأولى 1445 هـ

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