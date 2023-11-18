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تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي لأهالي غزة

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مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 11 لمساعدة الفلسطينيين في غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،...

5f8176eeb3.jpgالرياض
ab88cb16bf.jpg04 جمادى الأولى 1445 هـ

القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1445 هـ

وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الفلسطينيين في غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان...

icon-byline.pngجدة دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1445 هـ

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1445 هـ

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الفلسطينيين في غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1445 هـ

بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم

صدر عن قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) بيان مشترك فيما يلي نصه :بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1445 هـ

رئيس جمهورية سورينام يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

استقبل فخامة رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي، في مقر إقامته بالرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1445 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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