السعودية تُطالب بوقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل فونتيليس"، أهمية وقف التصعيد وتأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى حوار المنامة 2023 اليوم السبت.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد بن فرحان "رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة."

وشدد الوزير السعودي، على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام "كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة".

وفي وقت سابق أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء في غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية.

السعودية تُحذّر مُجددًا من كارثة إنسانية في قطاع غزة

صرح نائب وزير الخارجية السعودي، "وليد الخريجي"، بأن استمرار حرب غزة وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية شديدة لا مُبرر لها ويُهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

وأكد "وليد الخريجي"، خلال فعاليات حوار المنامة، أننا نُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإعادة إحياء جهود السلام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، إن اقتحام مجمع الشفاء وقصف المستشفى الأردني بغزة انتهاك للقانون الدولي.