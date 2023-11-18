شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": أكبر مؤتمر نسائى بالصعيد يعكس الشعبية الجارفة للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحشود الكبيرة من سيدات الصعيد اللاتى حضرن أكبر مؤتمر نسائى حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ دليل قوى على الشعبية الجارفة التى يتمتع بها الرئيس السيسى بين جميع المصريين؛ وفى مقدمتهم المرأة التى تثبت دائما مدى وعيها السياسى؛ وحرصها الشديد على أمن مصر ومستقبلها.

وأضاف أن المرأة المصرية لها دور كبير فى دعم ومساندة الدولة المصرية؛ وبدا ذلك واضحا في الخروج بالملايين الى الشوارع والميادين فى ثورة 30 يونيو 2013 للدفاع عن الهوية الوطنية للدولة المصرية.

وأعرب رئيس حزب الحرية المصرى عن شكره وتقديره لكل سيدة من أهالينا فى قرى وعزب ونجوع مركز قوص ومحافظة قنا؛ التي حرصت على المشاركة فى هذا المؤتمر الجماهيرى الحاشد؛ الذى يعد الأول من نوعه ليس فى الصعيد فقط ولكن على مستوى الجمهورية؛ مشيدا بالدور الكبير الذى بذله قيادات وكوادر الحزب الذين ساهموا فى نجاح المؤتمر.

ومن جانبه رحب النائب معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى؛ وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بالمشاركين فى أكبر مؤتمر نسائى فى الصعيد؛ مطالبا جميع المصريين بالاحتشاد أمام اللجان خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر، لنبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية من أجل أمن واستقرار الوطن، وحماية الأمن القومى المصرى، ومن أجل حياة كريمة لكل مصرى ومصرية.

وأضاف أن تنمية الصعيد فى مقدمة أولويات الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة لأهالينا، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وإنشاء المدن الجديدة والأراضى والوحدات السكنية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التى تعتبر أكبر مبادرة إنسانية فى التاريخ الحديث.

وأكد أن الوطن له حق علينا؛ وواجب كل مواطن المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، واختيار القائد القادر على الدفاع على الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، فى ظل التحديات الكبيرة التى يتعرض لها الوطن.

بينما أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب؛ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى؛ أن الحشود الكبيرة التى شاركت فى المؤتمر النسائى بمركز قوص محافظة قنا؛ بمثابة رسالة للعالم وللرئيس السيسى أن سيدات يدعمون ويؤيدون الرئيس السيسى؛ وأن جميع المصريين على قلب رجل واحد من أجل مستقبل مصر وأمنها واستقرارها؛ وحياة كريمة لكل مصرى ومصرية.. ومن أجل مستقبل الأجيال الجديدة.

وأشارت إلى أنه قد جاء اليوم لكى يشاهد العالم مدى عظمة الشعب المصرى من خلال المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، وخروج ملايين المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الانتخابات.. يجب أن نثبت للعالم أن مصر قوية بشعبها.. وأن جميع فئات الشعب المصرى يقفون على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر المؤتمر النسائى الحاشد النائب معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى؛ وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والنائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية؛ وعضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب؛ ود. محمد زكريا امام أمين الاتصال السياسي والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الاعلام؛ ود. نيفين بدار أمين المجتمعات الأهلية ورمضان رياض مسئول الحزب في جنوب الصعيد؛ وزكريا العمدة الامين العام المساعد لحزب الحرية بمحافظة قنا؛ وعزام حسان أمين الحزب فى قوص؛ وعبد الناصر ضاحى أمين التنظيم بقوص؛ وعبد الحميد النجار أمين تثقيف وتدريب المحافظة؛ ونجوى حامد أمينة المراة بالمحافظة ؛ ونجلاء دعبس أمين المراة بقوص؛ وعلى سعد دعبس أمين العضوية بمركز قوص.



جانب من حضور قيادات حزب الحرية للمؤتمر