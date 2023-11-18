شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معركة قضائية فى أمريكا بسبب "مجازر إسرائيل فى غزة".. "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "معركة قضائية في أمريكا بسبب مجازرغزة"، استعرض خلاله أحدث معركة قانونية فى المحكمة الفيدرالية ضد الرئيس الأمريكى بادين ووزيرى الدفاع والخارجية تتهمهم بالفشل والتواطؤ فى الإبادة الجماعية لغزة، وطلبت أمراً وقتياً من محكمة الطوارئ بنيويورك لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل، وكذا 3 منظمات فلسطينية تلاحق نتنياهو عن إبادة غزة وإهانة المحكمة الدولية وتطلب اعتقاله ومحاكمته، حيث وصفت الدعوى الفيدرالية المقدمة ضد الرئيس الأمريكى بأنه: "فاشل ومتواطئ"، وأن ما فعلته حركة حماس لا يمكن أن تبرر قانونًا استهداف سكان غزة بالكامل والعقاب الجماعي وإبادة شعبها، والدفاع عن النفس ليس لمحتل.

وذلك بعد أن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى تجاوز الشهر المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء بات العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، كان لازما علينا أن نطالب بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في محاكمة عادلة أمام المحكمة الدولية، وهو ما كشفت عنه أحدث معركة قانونية بأمريكا ضد الرئيس بادين ووزيرى الخارجية والدفاع من الأمريكان أنفسهم نيابة عن ضحايا فلسطين وأحدث دعاوى لاعتقال نتينياهو ومحاكمته فى لاهاى.

وإليكم التفاصيل كاملة:

معركة قضائية في أمريكا بسبب "مجازرغزة".. دعوى فيدرالية ضد "بايدن وبلينكن وأوستن" بالتواطؤ مع جيش الاحتلال فى الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.. و3 منظمات فلسطينية تلاحق "نتنياهو ووزير دفاعه" وتطالب بإعتقالهما

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