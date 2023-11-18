شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مستقبل وطن تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً غدا الأحد، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

وكانت قد عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب، والتأكيد علي دعم الحزب الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات المختلفة التي سوف تنظمها أمانة الشباب المركزية.

وأكد أحمد حسام عوض، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، علي الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.