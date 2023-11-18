سلوم استنكر الاعتداء على صيدليتين في منطقة الشراونة: لإنزال أشدّ العقوبات بالمعنيين

استنكر نقيب الصيادلة جو سلوم الاعتداء على صيدليتين في منطقة الشراونة- بعلبك، وهما الصيدلية الحديثة وصيدلية الاطباء، بقذائف صاروخيّة، حيث ألحقت أضرارًا جسيمة بهما.

وأعلن أنه تواصل مع المعنيين بغية حماية الصيادلة في المنطقة وكل لبنان، وإنزال أشدّ العقوبات بالمعنيين، "إذ أنّ الصيادلة رغم كل التحديات ما زالوا يقومون بواجبهم الانساني في خدمة المريض".

وكان قد أقدم مجهولون منتصف ليل الجمعة على إلقاء قذيفتين على صيدليتين في مدينة بعلبك، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.

هذا، وباشرت الأجهزة الامنية التحقيقات لكشف أسباب الاستهداف.

بدورها، أعلنت قيادة الجيش، عن تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين أثناء عملية دهم في حي الشراونة، مشيرًا إلى أنّه قد نتجت عن ذلك إصابة أحد المطلوبين دون وقوع إصابات بين العسكريين.