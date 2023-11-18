أبو فاعور: موضوع رئاسة الجمهورية ليس على بال أحد

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أنّ "موضوع رئاسة الجمهورية ليس على بال أحد، وليس هناك من يناقش في هذا الأمر"، معتبرًا أنّ "الأمر الطارىء الذي يتم التطرق إليه ومعالجته هو موضوع الفراغ في المؤسسات الأمنية، تحديدًا الجيش وقوى الأمن الداخلي، وهذا ما دعونا وما نكرر الدعوة إليه بضرورة عدم حصول الفراغ وتفاديه بأسرع وقت ممكن".

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال مشاركته في جولة لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في فرع الجامعة اللبنانية في راشيا، حيث دشن خلالها مشروع الطاقة الشمسية في الفرع، مقدمة من منظمة اليونيسف.

ولفت إلى أنّه "كفى ظلمًا للجامعة اللبنانية"، موضحًا أنّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي "يبذل جهودًا كبيرة".

يدوره، شدد بدران على أنّ "المطلوب اليوم دعم الجامعة اللبنانية في كافة الفروع، وخصوصا فروع راشيا لان الاطراف ظلمت دائما ومنها صعوبة الانتقال التي يعاني منها الاساتذة، ونبذل اقصى الجهود لتأمين المتطلبات ودعم الاساتذة المتفرغين والملاك والموظفين من اجل الاستمرار".