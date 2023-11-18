"حزب الله" نشر مشاهد استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من استهداف عناصره لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بالأسلحة المناسبة. وفي وقت سابق من اليوم، نفّذ "حزب الله" سلسلة عمليات استهدفت مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود، إثر تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

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