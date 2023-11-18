سلام: ثقتنا في بلدنا هي الأساس

ذكر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ "تحضيرات الجناح اللبناني في إكسبو قطر الذي سنزوره في الأيام القليلة المقبلة جارية على قدم وساق".
ولفت إلى أنّه "كلنا أمل أن يعود لبنان إلى عهده السابق. إلى ما كان عليه منذ فجر التاريخ: منارة الشرق الأوسط، ومحطة رئيسية للتجارة والخدمات. ثقتنا في بلدنا هي الأساس، ومن خلال تلك الثقة نستطيع أن نصنع المعجزات".
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