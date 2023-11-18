بري نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: هل من يردع إسرائيل لوقف آلة إبادتها وقتلها؟

نعى رئيس ينعى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الذي سقط جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث أشار إلى "أنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني إذ نتقدم من أسرة الشهيد ومن كافة المنتديات والمنظمات والإتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بأحر التعازي، نضع هذه الجريمة مع غيرها من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة برسم كل أحرار العالم وممثليهم في البرلمانات ومجالس الشورى، فهل من يردع إسرائيل لوقف آلة إبادتها وقتلها؟".

ولفت إلى أنّ "أحمد بحر نخسره برلمانيًا عريقًا، وتربحه فلسطين مناضلًا شهيدًا على طريق تحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرير والعودة".

وفي وقت سابق، نعت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، موضحة أنّه "ارتقى بعد إصابته جراء القصف الصهيوني، بعد أنْ رأى مشاهد العزّ والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، التي سطّرها رجال كتائب القسَّام في معركة طوفان الأقصى، يوم السابع من تشرين الأول".

وأكّدت أنّ "جرائم العدو ومجازره وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وصموده ومقاومته، وأنَّ دماء القادة الشهداء، وكلّ قوافل الشهداء من أبناء شعبنا عبر تاريخجهادنا الممتد والمستمر، ستكون وقوداً لإذكاء روح المقاومة في جماهير شعبنا وامتنا في كل ساحات الوطن وخارجه حتى دحر الاحتلال وزواله".

وذكّرت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بأنَّ "جريمة قصف وتدمير مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزّة، التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني قبل أيَّام، وجرائمه المُمنهجة ضدّ أعضائه، وارتقاء شهداء منهم، وفي مقدّمتهم رئيس المجلس بالإبانة، لتتطلّب تحرّكاً عاجلاً وفاعلاً، لإدانتها وتجريمها والضغط لوقف عدوان الاحتلال، والعمل على محاكمةمرتكبيها في المحاكم الدولية، ورفع الصوت عالياً ضدّ جرائم الاحتلال والدعم الأميركي لها، والوقوف مع شعبنا ودعم تطلعاته المشروعة في التحرير والعودة".