الخطيب: المقاومة في لبنان تقف على الحدود وتضرب وتعيق العدو الإسرائيلي دون تحقيق أهدافه

تفقد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مراكز إيواء النازحين في منطقة صور، حيث استهل جولته من دار الافتاء الجعفري حيث عقد لقاء مع فاعليات المنطقة.

ولفت الخطيب إلى أنّ "التضامن مع غزة هو تضامن مع أنفسنا، لأنّ القضية الفلسطينية ليست قضية خاصّة بمنطقة جغرافية، وليست خاصة بالشعب الفلسطيني، بل هي قضية العرب والمسلمين والإنسانية حيث يقوم العدو الإسرائيلي بقتل الحياة والإنسانية، ويتعرض الشعب الفلسطيني لابشع المجازر الانسانية".

وأكّد أنّ "الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي تكشف حقيقة هذا الجيش وتكشف أكاذيبه، وهي ليست دولة بل عصابات لا تنتمي لهذه المنطقة، بل جُمعت لتكون دولة للعصابات لتقتل وتدمّر أمام مجلس الأمن والإعلام وأمام أعيُن العالم، حيث يُترك الشعب الفلسطني لمصيره أمام آلة الحرب الصهيونية".

وشدد على "أنني من صور أحيي المقاومة في لبنان التي تقف على الحدود وتضرب وتعيق العدو الإسرائيلي دون تحقيق أهدافه، وأن اهم الخطوات التي تحققت في هذه المعركة هو عملية التنسيق بين محور المقاومة الذي يشكل قوة ووحدة هدف ستؤدي حتمًا إلى انتصار كل القضايا العربية والاسلامية والانسانية".

ثم انتقل الوفد الى مركز ادارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور وعقد جلسة مع ادارة وحدة الكوارث، واستمع الى كيفية ايواء النازحيين ومساعدتهم وعملية التنسيق مع الجمعيات الدولية والمحلية والاجهزة الرسمية.