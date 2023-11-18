إبراهيم: لصون آخر ما تبقى من هياكل الدولة ومعنويات العسكريين

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "الاستنزاف المعنوي الذي تتعرض له المُؤسسة في سوق عُكاظ ال​سياسة​ هدفه تدمير آخر ما تبقى من هياكل الدولة. أيًا يكن القرار بشأن مستقبل قيادتها، فالمطلوب سحب النقاش العلني من التداول صونًا لآخر ما تبقى من هياكل الدولة ومعنويات العسكريين".

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