الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف العديسة وكفركلا والناقورة ومجدل زون وأحراج عيتا الشعب

أفاد "المنار"، بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف العديسة وكفركلا في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة. ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جويّة استهدفت أحراج بلدة عيتا الشعب وأطراف مجدل زون والناقورة. ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على طالت مناطق في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية. ونفّذ "حزب الله" سلسلة عمليات استهدفت مواقع الجيش الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

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