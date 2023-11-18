ياسين: خطة الطوارىء الوطنية تشهد تجديدًا بشكل مستمر

استضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ورشة عمل حول خطة الطوارىء الوطنية وسبل إدارتها.

وخلال مشاركته، تناول وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مرتكزات خطة الطوارىء الوطنية، مؤكدًا أنّها "تشهد تجديدًا بشكل مستمر وتهدف بشكل العام إلى جهوزية مختلف القطاعات والمرافق لمواجهة أي إعتداء في حال توسعه، لا سيّما أن التعدي دائم وقديم ولقد دخلنا الى أدوات التخطيط، وقسمنا العمل الى عشرة ادارات ومنظمات دولية رديفة وتبقى وزارة الصحة هي الأساس".

ولفت الى أن "الإطار العام سيكون مركزياً عبر الدوائر الرسمية".

ومن جهته أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير أن "سكان طرابلس ينظرون بأمل الى خطة طرابلس وأنهم لم يلمسوا سابقا خطة للمدينة ونحن في هذا السياق نتطلع الى الإعلان عن توصيات مهمة ولا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار لخطة طرابلس ووضع خطة تنفيذ ثانية وتأمين التنسيق بين مختلف المكونات الفاعلة في المدينة".

وأشار النائب إيهاب مطر الذي دعا للاجتماع، إلى أنّه "تم وضع خطة طوارىء متواضعة لطرابلس من قبل مجموعته الانمائية تترافق مع الخطة الوطنية الشاملة"، وتمنى أن "تبقى الجهود إحترازية".