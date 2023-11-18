نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر صحافية فلسطينية، أنّ هناك "نحو 200 شهيد في مجزرة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".
وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا التي تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث سقط العديد من الضحايا بينهم أطفال، في مجزرة جديدة مع استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
ويأتي ذلك، بعد ساعات من عملية إخلاء مجمع الشفاء في قطاع غزّة قسرًا بعدما أمهل الجيش الإسرائيلي المتواجدين داخله ساعة من الزمن لاخلائه.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن سقوط نحو 200 قتيل إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخروة في جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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