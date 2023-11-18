مجــ..ــزرة بشعة.. عشرات الشهداء في قصف استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم، السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال غزة، حيث قتلت عشرات الشهداء.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة".

وأضافت الكتائب، عبر حسابها بتطبيق التواصل الفوري "تليجرام"، أن الجيش الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة.

وذكر تلفزيون فلسطين أن "الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة".

ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الجثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء.

وحتى الآن، لم تعرف بعد حصيلة الضحايا الأولية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".