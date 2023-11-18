انت الان تتابع خبر وفاة طفل بعمر الـ 5 سنوات بعد قلع أحد اسنانه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال والدا الطفل يلينا وأيدين سونميز، للشرطة إنهما توجها معه في 10 نوفمبر إلى موعد في عيادة أسنان خاصة، حيث تم تشخيص إصابته بالتسوس.

وقام الأطباء، تحت التخدير العام، بخلع سن واحد ووضع الحشوات على أربعة أسنان. أثناء العلاج، بدأ الطفل ينزف، وارتفعت درجة الحرارة وبدأ في الاهتزاز. ومع ذلك، وصف له الأطباء الدواء وأعادوه إلى منزله.



وفي البيت تدهورت صحة الطفل مجددا ونقله والداه إلى مستشفى حكومي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه - في 13 نوفمبر، توفي الصبي لفشل أعضاء متعددة بسبب نقص الأكسجين.

وأغلقت السلطات المستشفى لمدة شهر اعتبارا من 16 نوفمبر، وبدأت النيابة التحقيق. وقال والدا الصبي إن طبيب التخدير لم يجر أي فحوصات قبل التخدير وغادر العيادة دون انتظار عودة الطفل إلى رشده بعد العملية.

