حرب غزة.. الفلسطينيون يرفضون الرحيل وترك أراضيهم

ياسر رشاد - القاهرة - يُؤكد الفلسطينيون الباقون في الجزء الشمالي من "قطاع غزة" أنهم بالإضافة إلى القصف المُستمر، يُقاومون مُحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبارهم على مُغادرة الجنوب، مما يُحوّل دون حصولهم على الخدمات الأساسية.

ومن وقت لآخر، تلقي طائرات إسرائيلية بآلاف المنشورات على سكان شمال القطاع، تطالبهم فيها بالتوجّه لشارع صلاح الدين، ومن ثمّ الانطلاق لجنوب غزة.

وفي بيان لمركز الإحصاء الفلسطيني، الجمعة، بشأن وضع السكان حاليا في شمال غزة بعد أكثر من 40 يوما من المعارك، جاء.

نزح نحو 400 ألف شخص إلى محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه.

لا يزال نحو 807 آلاف شخص يقيمون في محافظتي غزة وشمالي غزة.

الموجودون يمثلون نحو 152 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات؛ ما يعني أن ثلثي سكان محافظتي الشمال ما زالوا فيها.

الفلسطينيون في الشمال يتمركزون في مناطق أم النصر، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء، المغراقة، وجحر الديك.

والجمعة 17 نوفمبر، قال كبير المتحدّثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، إن القوات الإسرائيلية ستقصف الأهداف التابعة لحركة حماس أينما وجدتها، بما في ذلك في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل القوات عمليتها البرية في شمال القطاع.

وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي دوري: "نحن مصممون على المضي قدما في عمليتنا.. سيكون ذلك في أي مكان توجد فيه حماس، بما في ذلك جنوب القطاع".

ومع نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الجنوب، يُخشى أن يسبّب اتساع العمليات العسكرية إلى المناطق الجنوبية خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين.

وقُتل أكثر من 11300 فلسطيني وأصيب 29 ألفا، وفق إحصاء حكومة حماس في قطاع غزة، منذ نشوب المعارك بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مقابل 1200 قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب في الجانب الإسرائيلي.

السعودية تُطالب بوقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل فونتيليس"، أهمية وقف التصعيد وتأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى حوار المنامة 2023 اليوم السبت.

وذكرت الوكالة، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد بن فرحان "رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة."

وشدد الوزير السعودي، على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام "كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة".

وفي وقت سابق أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض بلاده القاطع "للحرب الشعواء في غزة"، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية.

صندوق النقد الدولي يكشف تأثير الصراع الراهن على سكان غزة

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، من أن الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل "يُدمّر سكان غزة واقتصادها"، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وفي مقابلة مع "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، قالت جورجيفا، إن الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس له "آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية".

وأضافت: "الحرب بين إسرائيل وحماس مدمرة لقطاع غزة، واقتصاد الضفة الغربية يتأثر بشدة وإسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا".

وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع الدائر "يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

الخارجية الفلسطينية تُعلّق على إخلاء مستشفى الشفاء الطبي في غزة

أكدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، أن إخلاء مستشفى الشفاء الطبي يُمثل إمعان إسرائيلي رسمي في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.